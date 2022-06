Le prochain Nintendo Direct serait apparemment consacré aux éditeurs tiers

Le traditionnel Nintendo Direct de l’été se fait attendre, mais pour le moment, rien ne dit que Nintendo sera au rendez-vous cette année. Étant donné que l’été du constructeur est déjà bien chargé, un Nintendo Direct à la rentrée, en septembre, semble être le plus probable, mais les dernières rumeurs les plus insistantes parlaient de la date du 29 juin prochain pour une nouvelle émission. Mais il se pourrait que le prochain Nintendo Direct soit un peu spécial, s’il a bien lieu.

Un Nintendo Direct Mini ?

Le Nintendo Direct du 29 juin pourrait bien avoir lieu, mais peut-être sans jeux Nintendo. C’est en tout que ce qu’affirme le journaliste espagnol Nacho Requena du magazine Manual, relayé par VGC, en déclarant que le prochain Nintendo Direct sera consacré aux éditeurs tiers, tout en donnant des précisions sur le contenu et qui indique aussi la date du 28 :

« Nous devrions avoir un Nintendo Direct mardi prochain. Ce sera principalement axé sur les jeux tiers – c’est ce à quoi on m’a dit de m’attendre. On m’a également dit qu’un jeu Persona serait présent, bien que je ne sache pas quel jeu. On m’a également dit qu’il y aura un autre jeu disponible depuis un certain temps sur d’autres plateformes… il est disponible depuis quatre ans maintenant. »

VGC avance alors que le portage en question pourrait être celui de Red Dead Redemption 2 (surement en cloud), mais on prendra ici des pincettes. Quant à la saga Persona, étant donné qu’elle a récemment officialisé son arrivée sur Xbox, il ne serait pas surprenant de la voir débarquer sur Switch, mais là encore, on évitera de s’enflammer avant une confirmation.