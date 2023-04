Super Mario Bros : Que racontent les scènes post-générique dans le film ?

Super Mario Bros a-t-il une scène post-générique ?

Attention, spoilers ! Avant la sortie du film, Chris Pratt (qui double Mario en VO) avait laissé entendre qu’il fallait bien rester sur son siège après la fin du film, de quoi nous faire deviner qu’une scène post-crédit était bien présente, comme c’est le cas de beaucoup de blockbusters ces dernières années.

Maintenant que le long-métrage est sorti, on a enfin la réponse : il n’y a pas une, mais deux scènes post-générique dans le film Super Mario Bros. La première se situe après le générique principal, tandis que la seconde arrive à toute fin des crédits. Restez donc bien en salles !

Que contiennent les scènes post-générique ?

Si vous avez quitté la salle trop tôt et que vous avez loupé ces scènes supplémentaires (ou si vous êtes tout simplement curieux et pas effrayé à l’idée d’être spoilé), pas de panique. Mais si vous ne souhaitez absolument pas savoir ce qu’il se passe, on vous conseille évidemment de quitter cet article, puisque l’on va ici décrire ce que racontent ces scènes. Attention, spoilers à venir juste en bas ! On vous laisse encore quelques lignes pour ne pas vous gâcher la surprise…

Première scène

Dans la première scène, qui intervient donc directement le premier générique de fin du film, on y voit le méchant Bowser chanter sa chanson destinée à Peach. On voit que l’ennemi juré de Mario est toujours enclin à vouloir capturer la princesse et à l’avoir à ses côtés, mais manque de chance, on voit aussi qu’il est toujours retenu en prison. Une scène qui ne tease donc pas grand chose mais qui sert de conclusion.

Deuxième scène

La deuxième scène post-générique du film est quant à elle un peu plus intéressante, car elle tease quant à elle une suite éventuelle pour ce Super Mario Bros. Cette fois-ci, exit le Royaume Champignon, on revient à Brooklyn, et plus précisément. La scène nous montre simplement qu’un oeuf étrange s’y trouve et s’apprête à éclore. Oui, vous l’aurez deviné, il s’agit de Yoshi. On suppose donc que le personnage aura un rôle à jouer dans une éventuelle suite, qui a beaucoup de chances de voir le jour.