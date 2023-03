Super Mario Bros : Le film possède-t-il une scène post-générique ?

Avant qu’il ne dévoile ses premières images, on avait très peur de voir à quoi le film Super Mario Bros allait ressembler. Mais depuis, chaque nouvelle vidéo du long-métrage nous rend encore un peu plus impatient au point de faire du film l’une des adaptations les plus attendues de cette année, de très loin. Et si le film ne devrait pas trop s’étirer en longueur, on suppose qu’une suite est déjà envisagée par Illumination et Nintendo. Une suite déjà teasée dans une scène post-générique ?

Y a-t-il une scène post-crédits dans le film Super Mario Bros ?

Le film n’est pas encore sorti en France, ni ailleurs dans le monde, mais Chris Pratt, qui donne de la voix pour doubler Mario dans la version anglophone, a clairement indiqué la présence d’une scène post-crédits lors d’une interview avec CBR :

« Écoutez, il y a, à la fin du film, il y a une séquence post-générique qui vous donne un avant-goût de ce que pourrait être la suite. »

Il continue ensuite en évoquant qu’il y a des discutions autour de Luigi’s Mansion, même si l’on croit comprendre que cela ne veut pas dire que la scène post-crédits y fait référence, au contraire (même si cela reste une possibilité). On attendra évidemment de voir cela de nos propres yeux, mais si le film marche bien, une suite sera forcément de la partie.

Plus que quelques jours pour découvrir le résultat sur grand écran, puisque pour rappel, le film Super Mario Bros sortira le 5 avril prochain dans les salles françaises.