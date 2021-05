Scarlet Nexus dévoile son opening dirigé par le studio Sunrise

Scarlet Nexus a déjà un style très proche des animes, ce qui n’est guère une surprise pour un jeu Bandai Namco, et histoire d’embrasser pleinement cette influence, l’éditeur nous dévoile aujourd’hui un opening pour le jeu.

Top 10 Anime openings ou pas ?

Comme on le savait déjà, cet opening comporte le titre « Dream in Drive » du groupe japonais The Oral Cigarettes, et il est ici réalisé par Sunrise. Pour rappel, c’est également ce studio qui va s’occuper de l’anime qui sera diffusé dès la sortie du jeu. Cette vidéo permet donc de mettre en avant les différents héros, avec un duo de protagonistes qui va parfois s’affronter.

Scarlet Nexus sera disponible le 25 juin prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.