Sayonara Wild Hearts roulera jusqu’à la Xbox One le 25 février

On s’y attendait un peu mais la sortie de Sayonara Wild Hearts était imminente. Déjà apparu sur PlayStation 4, Switch et Apple Arcade en septembre 2019 puis sur PC en décembre, le jeu de Simogo fera son entrée sur la console de Microsoft le 25 février. Oui, c’est pour très bientôt.

La boucle est bouclée

Chapeauté par Simogo et pris sous l’aile de Annapurna Interactive, Sayonara Wild Hearts fait partie de notre sélection des meilleurs jeux indépendants sortis en 2019. Il nous raconte l’histoire d’une jeune femme au cœur brisé à travers une vingtaine de niveaux qui mélange course et jeu de rythme.

Simogo confirme que sur Xbox One, le titre tournera sur la même technique que les autres versions, à savoir en résolution native et en 60 fps. Le studio en profite pour teaser leur futur jeu et explique que cela sera « quelque chose de différent ». L’équipe sous-entend aussi que ce projet est prévu uniquement sur Switch. En tout cas, si cela est développé entièrement par leurs soins.