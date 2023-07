La saison 3 de Disney Speedstorm s’annonce avec Lilo & Stitch et Minnie

Des courses au bon parfum d’Hawaï

Stitch et Vin Diesel, même combat sur le domaine des valeurs. Pour l’un, c’est « Ohana » et pour l’autre « famille », mais les deux partagent désormais une même passion pour la course automobile. En effet, la saison 3 de Disney Speedstorm inspirée de Lilo & Stitch sera lancée le 1er août prochain, ajoutant les coureurs suivants de la série : Stitch, Angel, Lilo, Jumba et le Capitaine Gantu.

Elle comprendra également un Season Tour sur le thème de Lilo & Stitch, un environnement assorti et des objets de personnalisation. Minnie Mouse rejoindra également le casting en tant que coureuse vedette de la saison 3, et les joueurs pourront la débloquer en complétant un événement spécial (via Gamespot). Elle sera une coureuse de classe Brawler, avec comme compétence unique « Aura d’aide », et les joueurs pourront améliorer Minnie Mouse en utilisant un consommable « nœud à pois ».

Gameloft a récemment confirmé que Disney Speedstorm sortira officiellement le 28 septembre prochain en tant que jeu gratuit sur PC et consoles, mettant ainsi fin à sa période en accès anticipé. Cette dernière a été lancé en avril dernier avec trois packs fondateurs différents, chacune offrant du contenu supplémentaire.

N’hésitez pas à parcourir notre premier avis complet basé sur les premiers jours de son early access. On rappelle que Gameloft est également à l’œuvre sur Disney Dreamlight Valley, toujours aussi en accès anticipé.