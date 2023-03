Saints row annonce enfin son contenu post-sortie

Après son lancement raté, le reboot de Saints Row se faisait plus que discret en se concentrant sur les mises à jour correctives et l’ajout de quelques cosmétiques, gratuits la plupart du temps. Mais celles et ceux qui avaient opté pour une édition premium ou avaient acheté le pass d’extension à part s’impatientaient peut-être devant le manque de nouvelles (ou avaient préféré oublié l’existence du jeu comme beaucoup).

Volition prend enfin la parole pour nous en dire plus, eux qui avaient plus ou moins disparu depuis qu’Embracer Group avait décidé de les transférer du groupe Deep Silver à celui de Gearbox.

Saints Row tente un comeback

On sent que l’échec économique est passé par là puisque finies les longues vidéos de présentation pour entrer dans les moindres détails de Saints Row. Pour l’avenir du jeu pas de trailer pour l’instant, il faudra se contenter d’une image et d’un petit post sur le blog officiel. La bonne nouvelle, c’est que si de nouveaux quartiers sont prévus pour Santo Ileso, ils ne seront pas dans les DLC payants mais bien dans la partie gratuite des mises à jour.

Malheureusement, le nombre exact de ces nouvelles zones est assez flou puisque le communiqué anglais en promet un en mai et un autre en août, tandis que l’image française parle de plusieurs quartiers en mai et un autre en août et le post sur le blog français en promet un pour mai et plusieurs pour août. Dans le doute, on va se fier à la communication anglaise…

Demandez le programme

Le programme des prochains mois est le suivant :

11 avril : ajout de cosmétiques gratuits Dead Island 2

Mai 2023 : Extension de la campagne The Heist and The Hasardous (payante ou incluse dans le season pass) ajout du quartier Sunshine Springs (gratuit) mise à jour gratuite avec un mode Selfie, des améliorations du combat et autres

: Juillet 2023 : Nouveau mode solo Doc Ketchum’s Murder Circus (payant ou inclus dans le season pass) mise à jour gratuite

: Août 2023 : Extension de la campagne numéro 2 (payante ou incluse dans le season pass) ajout d’un nouveau quartier (gratuit) mise à jour gratuite

:

Les nouvelles zones ne seront évidemment pas vides et on retrouvera quelques choses à y faire même sans payer mais forcément, le gros du contenu de ces endroits sera réservé aux extensions de campagne qui permettront de savoir ce que deviennent le Boss, ses amis et leurs ennemis tout en ajoutant de nouveaux véhicules et armes.

On doute que le support du jeu continue au delà de son premier anniversaire puisque l’on rappelle que ce Saints Row était sorti fin août 2022 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC. Si vous êtes curieux, notre test peut toujours être consulté à cette adresse.