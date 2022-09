Saints Row : Lars Wingefors, PDG d’Embracer Group, espérait un meilleur accueil pour le reboot

Lancé sur PC et consoles fin août dernier, Saints Row a rencontré un succès plutôt mitigé auprès de la presse et du public pour des raisons diverses et variées. Un accueil tiède que n’avait visiblement pas anticipé Lars Wingefors. Lors d’un échange avec les investisseurs relayé hier par Stephen Totilo sur Twitter, le patron d’Embracer Group, société suédoise possédant Deep Silver via Plaion (anciennement Koch Media), a déclaré avoir « espéré une meilleure réception du jeu » à sa sortie.

QUOTE: Embracer CEO Lars Wingefors talking today to investors about new Saints Row. He was bullish on it pre-release.

Doesn't sound thrilled, but believes game will make money

"Personally I had hoped for a greater reception of the game. It’s been a very polarized view…

