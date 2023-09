SaGa Emerald Beyond : Le RPG se montre une nouvelle fois pour le Tokyo Game Show et détaille son casting

Le dernier Nintendo Direct aura été largement consacré aux productions Nintendo et surtout à l’univers de Mario, mais il nous aura aussi permis d’avoir une deux surprises dont SaGa Emerald Beyond fait assurément partie. Peu connue chez nous, la série de JRPG va se doter d’un nouvel épisode à l’ambition internationale un peu plus affichée, avec l’envie de séduire un nouveau public. Les premières images du jeu avaient de quoi questionner étant donné que l’on ne s’attendaient pas forcément à cette annonce ni à la forme de cette dernière, mais maintenant que la surprise est passée, Square Enix nous en dit un peu plus sur cet épisode.