Le JRPG sous-estimé de 2024 ?

On ignore pour le moment le contenu de cette démo pour SaGa Emerald Beyond, si ce n’est qu’elle sera disponible dès ce 4 avril à partir de minuit sur PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch. La version Steam y aura aussi droit, mais il faudra patienter un peu plus longtemps car sa mise en ligne est prévue pour 18 heures, heure française.

A demo for #SaGaEmeraldBeyond is coming tomorrow! 🕹️ Available from local midnight on Nintendo Switch, PS5 and PS4.

🖥️ Steam will be available from 9am PDT / 5PM BST! pic.twitter.com/zluKL4NBcS — SaGa Series (@SaGaGame) April 3, 2024

Rappelons que SaGa Emerald Beyond est un JRPG édité par Square Enix dans lequel vous pouvez suivre le destin croisé de six personnages à travers des scénarios différents avec de nombreux choix à faire, et ce dans plusieurs mondes. Le jeu met aussi en place un système de combat au tour par tour qui demande de prendre l’initiative sur vos ennemis en déclenchant des capacités en solo ou en équipe qui permettent de vous faire agir avant les adversaires.

SaGa Emerald Beyond sera disponible dès le 25 avril sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch et même sur les mobiles iOS et Android.