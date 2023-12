SaGa Emerald Beyond trouve sa date de sortie, le JRPG arrivera en avril 2024

2024 sera vraiment l’année des JRPG

Ouf, on échappe de peu à un nouveau JRPG pour le premier trimestre de l’année 2024, déjà bien trop remplie de ce côté. Mais le jeu vient malgré se caler vers un autre jeu très attendu, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, puisque ce SaGa Emerald Beyond sortira le 25 avril 2024, soit deux jours après le titre de 505 Games.

Ces deux nouvelles vidéos se concentrent sur deux des protagonistes, avec tout d’abord Tsunamori Mido, membre d’un groupe d’explorateurs de mondes, et Ameya Aisling, une sorcière privée de ses pouvoirs qui doit enquêter en se faisant passer pour une écolière. On découvre aussi plein de nouvelles images sur le jeu, qui permettent de se faire une meilleure idée du système de combats et des décors que l’on va traverser.

Rappelons que SaGa Emerald Beyond sera disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch et même sur les mobiles iOS et Android.