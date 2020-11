Sackboy: A Big Adventure dévoile son trailer de lancement

Sackboy: A Big Adventure profite de sa sortie aujourd’hui sur PlayStation 4 (et sur PlayStation 5 même si on n’a pas encore la console) pour nous montrer sa bande-annonce de lancement.

Sackboy détricoté

En plus de cela, le PlayStation Blog évoque un certain type de niveaux, les Défis du Chevalier Maillé. Ces 15 niveaux représentent l’une des parties les plus difficiles du jeu puisqu’il faut les réussir sans perdre de vie. Si vous y parvenez en décrochant à chaque fois une médaille de bronze, vous débloquerez l’épreuve ultime, le niveau Très Haute Couture.

De quoi s’occuper en attendant la fameuse mise à jour pour le jeu en ligne et le transfert de sauvegarde. Patch qui est de nouveau mentionné mais sa fenêtre de sortie a un peu changé. On passe d’un « avant la fin de l’année » à un « dans les prochaines semaines » avec une mention légale à la fin qui signale « Disponible fin 2020 / début 2021 ».

Sackboy: A Big Adventure est disponible dès aujourd’hui sur PlayStation 4 et PlayStation 5 (avec mise à niveau gratuite).