Sackboy: A Big Adventure aura droit à une Special Edition avec peluche

Officialisé lors de la toute première présentation de la PlayStation 5, Sackboy: A Big Adventure est en quelque sorte le quatrième LittleBigPlanet mais dans une toute nouvelle aventure 3D et sans la partie créative. Il y a quelques jours, lors de l’ouverture des précommandes et de l’annonce du duo date/prix de la PS5, le titre a refait parler mais une information a été oubliée.

En effet, si Sony a confirmé la venue du jeu Sackboy sur PlayStation 4, on a également appris que deux éditions étaient prévues. L’information est un peu passé inaperçue des joueurs et de la presse. Il faut dire que la page sur le PlayStation Blog a été retiré entre temps, sans raison mais repris par un utilisateur Twitter qui a reçu un mail de précommande. Pourtant, on aura bien droit à une Deluxe Edition et à une Special Edition.

La première, la Digital Deluxe, est une édition entièrement numérique et regroupera :

Quant à la Special Edition, elle fera plaisir aux adorateurs de notre mascotte puisqu’elle regroupe :

Pour l’instant, le tarif n’a pas été communiqué. Egalement, nous n’avons eu que des visuels de l’emballage sur PlayStation 4 mais l’on se doute que cette ultime édition sera également disponible sur PlayStation 5. Dernière information, la mise à niveau PS4 > PS5 sera disponible gratuitement, ce qui vous permettra d’obtenir le passage à la nouvelle génération sans frais supplémentaire.

Haptic feedback responds to the material Sackboy is walking on and the gadgets he’s using.

The game uses emotes for multiplayer, as seen in this clip where you can taunt a friend with laughter/teasing. pic.twitter.com/TLBQsEB1Qr

— Halston (@Halxton) September 17, 2020