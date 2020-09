Alors que l’on vous a déjà proposé un résumé de la conférence PS5 avec un focus sur les jeux, on vous partage une autre vidéo, cette fois-ci, en parlant machine. On revient sur la date de sortie, le prix des différentes PlayStation 5, les précommandes (et comment faire pour résumer sa machine), le contenu de chaque boîte, la hausse des prix PS5 et de bien d’autres choses. Voici également d’autres sujets qui pourraient vous intéresser :