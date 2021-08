RPG Time: The Legend of Wright précise sa sortie pour cet hiver

RPG Time: The Legend of Wright a été annoncé il y a un moment déjà, mais il a fallut attendre la présentation de Xbox en collaboration avec Twitch pour en apprendre un peu plus sur sa fenêtre de sortie. Deux ans après son annonce, on sait enfin quand le titre va débarquer, et ce sera dès cet hiver.

Prenez vos crayons et votre agenda

RPG Time: The Legend of Wright devrait donc sortir dès cet hiver sur PC, Xbox One, Xbox Series, iOS et Android, sans plus de précisions pour le moment.

Ce RPG atypique nous place dans la peau d’un apprenti créateur de jeu de rôles, qui peut créer son propre monde en le dessinant. Les joueurs sont alors plongés dans ce dessin, et font avancer le récit de pages en pages, tout en utilisant également d’autres objets qui se trouvent dans une salle de classe, et qui servent à proposer plusieurs expérience visuelles.