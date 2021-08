RPG Time: The Legend of Wright

Fan des Livres dont vous êtes le héros ? RPG Time: The Legend of Wright mélange ces deux supports en laissant le joueur incarner un jeune artiste et maître du jeu qui crée son propre RPG en utilisant ses affaires d'écoliers avec comme support principal un cahier de dessin . Avec différentes créations papiers, le joueur évoluera page par page à travers ce conte singulier qui s'invente au fur et à mesure des œuvres dessinées.