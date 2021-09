RPG Time: The Legend of Wright sortira bien cet hiver et lâche de nouvelles images

Annoncé lors de la conférence Microsoft à l’E3 2019, RPG Time: The Legend of Wright n’a pas fait beaucoup d’apparitions publiques depuis. Il avait annoncé une sortie pour cet hiver un peu plus tôt dans l’année mais c’est à peu près tout. Fort heureusement, le Tokyo Game Show, qui vient d’ouvrir ses portes, est l’occasion de rectifier le tir avec de nombreux nouveaux visuels.

Une tonne d’images

L’éditeur Aniplex et le développeur Desk Works ont ainsi publié une nouvelle bande-annonce à l’occasion du Tokyo Game Show. Celle-ci nous présente quelques séquences de gameplay et s’accompagne d’une bonne vingtaine de captures d’écran afin d’illustrer son concept atypique et son style visuel unique.

Le titre vous permettra d’incarner un apprenti créateur qui se lance dans la création de jeux de rôle. Son objectif sera alors de créer son propre monde en le dessinant et on évoluera ainsi page par page pour découvrir une histoire racontée telle un conte.

RPG Time: The Legend of Wright a également confirmé qu’il arriverait bel et bien cet hiver, sans plus de précision sur sa date de sortie, avec une disponibilité sur PC, Xbox One et Xbox Series. Le jeu sera disponible en anglais et en japonais.