Roots of Pacha: Le simulateur de vie en coopération arrive en 2021

L’éditeur Crytivo nous annonce la sortie prochainement de leur nouveau titre Roots of Pacha. Il s’agit d’un RPG simulateur de vie à la ferme, se déroulant durant l’ère préhistorique.

Les premiers pas de l’Homme

Dans cette aventure, vous devrez quitter votre vie de nomade et commencer la construction de votre village qui tiendra durant plusieurs générations. Vous devrez créer une communauté soudée et apprendre l’agriculture, la pêche ainsi que l’élevage afin de développer votre village et répondre aux besoins des habitants. Il vous faudra aussi entretenir vos relations avec les membres de la communauté, vous pourrez d’ailleurs trouver l’amour durant votre aventure.

Vous aurez l’occasion de partager votre expérience à l’âge de pierre avec trois amis en coopération. Vous pourrez partager vos ressources avec eux, faire grandir le village ensemble et participer aux différents festivals entre amis !

Roots of Pacha sera disponible sur nos consoles de salon actuelles ainsi que sur PlayStation 5 et Xbox Series X. Il sera aussi jouable sur PC via Steam. Une Alpha fermée aura lieu prochainement via le Discord de l’éditeur. En ce qui concerne la date de sortie, le titre sera disponible dans le courant du premier trimestre de 2021, sans plus de précisions.