Roots of Pacha : Le simulateur de vie/RPG préhistorique sortira le 28 novembre sur PS4, PS5 et Nintendo Switch

Les versions Xbox attendront 2024

Pour ceux et celles qui n’auraient jamais entendu parler de ce titre pensé avant tout pour la coopération et le multijoueur, celui-ci nous invite à incarner un ou une nomade de la Préhistoire décidant de se sédentariser en bâtissant son propre village. Afin qu’il résiste autant que possible à l’épreuve du temps, de l’âge du paléolithique à celui du néolithique, il ou elle doit apprendre à maitriser l’élevage et l’agriculture, développer de nouvelles technologies, s’assurer du bon fonctionnement de sa communauté ou encore trouver l’amour.

Rappelons que Roots of Pacha sera également disponible plus tard, en 2024, sur Xbox One et Xbox Series X|S.