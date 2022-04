Rogue Legacy 2 sortira d’accès anticipé le 28 avril sur PC, Xbox One et Series

Rogue Legacy premier du nom avait changé à tout jamais le paysage du genre rogue-lite, et sa suite, Rogue Legacy 2 a pris le temps de se peaufiner à travers un accès anticipé qui est disponible depuis l’été 2020. Après un an et demi de mises à jour et de corrections, Rogue Legacy 2 est enfin prêt à passer dans sa version 1.0, et Cellar Door Games nous annonce (via une vidéo diffusée chez IGN) que cette vraie sortie pour le jeu arrivera tout prochainement.

Une version Xbox également au programme

Prenez donc vos agendas et notez la date du 28 avril, qui verra la sortie de Rogue Legacy 2 dans sa version complète. Le titre sortira donc sur Steam et Epic Games Store, mais aussi sur Xbox One et Xbox Series le même jour. On attend maintenant de savoir s’il va aussi débarquer dans le Xbox Game Pass par la même occasion.

Cette version 1.0 apporte donc plus de contenu, plus d’armes, de classes et de capacités pour faire de cette suite un vrai deuxième épisode, et pas simplement une resucée du premier, bien qu’il en conserve l’âme, comme l’indique le studio dans son communiqué :

« Notre objectif pour Rogue Legacy 2 a toujours été de faire un ‘Rogue Legacy 3‘, parce que nous ne voulions pas nous contenter de simplement »plus ». Il devait rester fidèle à l’original, mais aussi se démarquer comme étant quelque chose de nouveau. Après près de quatre ans de développement, le présenter aux fans est la dernière étape de ce long voyage, et nous espérons qu’ils le trouveront aussi spécial que nous. »

Rendez-vous donc à la fin du mois pour découvrir cette version finale.