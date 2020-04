Rogue Legacy 2 annoncé sur PC pour cet été

Sept ans après le premier épisode, Rogue Legacy 2, le platformer indépendant de Cellar Door Games, est en développement et sortira cet été sur PC.

Mourir et recommencer dans un univers évolutif

Sur sa page Steam, le jeu se présente comme un rogue-lite généalogique se déroulant dans un monde généré de manière procédurale afin que votre nouvelle partie soit totalement différente de la précédente. Nous n’incarnerons pas un seul et unique personnage mais toute une lignée dans laquelle chaque membre aura droit à son propre gameplay.

Notez que la bande-originale du titre sera, comme pour l’opus de 2013, composée par Judson Cowan, connu sous le pseudo Tettix, et A Shell in the Pit. Un premier aperçu est disponible sur le compte Twitter officiel du studio canadien.