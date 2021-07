Road 96 aura droit à une version physique sur Nintendo Switch

Annoncé lors des Game Awards en décembre 2020, Road 96 est un jeu narratif qui nous a pas mal accroché. On avait pu y jouer en avant-première et nos premières impressions reflétaient beaucoup d’engouement. Le titre a annoncé sa date de sortie il y a peu, et bonne nouvelle, on aura même droit à une version boîte.

Le road trip aura droit à sa cartouche

Les collectionneurs et les collectionneuses peuvent être aux anges : Road 96 aura droit à une édition physique en France grâce à Just for Games. Une initiative louable pour un titre indépendant. Le distributeur s’est allié à Merge Games et au studio DigixArt pour proposer un format physique du jeu. Cette version boîtera arrivera cependant un peu en décalé pour une sortie fixée courant automne prochain.

Pour rappel, Road 96 est prévu le 16 août 2021. Il sera jouable sur PC via Steam et GOG.com ainsi que sur Nintendo Switch. La version physique sera quant à elle disponible le 8 octobre 2021. Les précommandes viennent d’ouvrir sur le site officiel de Just for Games et arriveront prochainement chez les autres revendeurs.