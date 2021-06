Aperçu Road 96 – La route de toutes les possibilités

Le studio DigixArt s’était déjà intéressé un domaine du jeu narratif avec 11-11- Memories Retold, qui proposait avec brio une aventure intimiste et au sein de la Première Guerre mondiale. Ce titre possédait déjà tous les aspects du genre avec de multiples choix à effectuer pour aboutir à plusieurs fins, mais Road 96 semble vouloir pousser le modèle encore plus loin, avec la promesse d’effectuer un voyage totalement différent avec chaque partie, grâce à une aventure décrite comme étant procédurale.

Conditions d’aperçu : Nous avons pu essayer une démo de Road 96 sur PC, qui donnait accès à plusieurs embranchements en la recommençant de multiples fois, afin de voir l’impact des choix. Chaque début de partie nous posait une simple question concernant nos raisons de regarder un film, ce qui aboutissait ensuite à plusieurs débuts de scénario différents.

Un road-trip déterminé par les choix

Vous l’aurez aisément deviné, Road 96 nous présente avant tout un road-trip, mais malgré quelques moments légers, ce voyage n’aura rien d’une balade touristique. Le titre nous place au sein d’un pays qui est en proie au chaos, et où une élection politique est sur le point de tout faire imploser. On comprend alors rapidement que la jeunesse est au coeur des débats, en plus d’être la cible du gouvernement et des forces de l’ordre.

La démo qui nous a été présentée ne donnait que peu de détails concernant les raisons du voyage entrepris par l’héroïne, mais on voit aisément que cette aventure a tout d’un exode, d’une fuite pour survivre, tout en essayant de changer les choses en chemin, à notre échelle. C’est alors que l’on rencontre divers personnages sur la route, comme deux motards criminels un peu benêts mais prêts à aider, ou encore un jeune surdoué en informatique qui prédit avec humour l’explosion du genre des battles royale.

Toutes ces personnes disposent de leur propre caractère qu’il faut vite cerner pour en faire des compagnons de route, afin qu’ils nous en apprennent un peu plus sur la situation. Road 96 met en place un système de dialogues à choix multiples, et si certaines réponses n’influent en rien sur le reste de l’histoire, d’autres sont marquées d’une icone qui nous fait comprendre quel genre d’impact notre réponse va avoir sur le scénario. Cela peut être une incitation au vote pour un candidat qui pourrait rétablir les choses, par exemple, ou sur le destin d’un personnage qui va se faire arrêter par la police ou non.

Un jeu narratif qui tente de varier le gameplay

Mais ce qui semble être la grande force de Road 96, c’est de ne pas se cantonner à ce que l’on voit dans tous les jeux narratifs, qui proposent des choix qui n’ont une influence qu’à la fin du récit. Ici, il est vraiment question de bouleverser totalement le voyage en changeant de compagnons, de véhicules, ou d’endroits que l’on va visiter.

Cette démo l’a montré avec sa première partie, où nos choix de départs nous amenaient sur des situations assez différentes grâce aux personnages qui nous accompagnaient. Non content de proposer ce renouvellement narratif à chaque partie, Road 96 surprend aussi en cassant les codes du walking simulator (car le titre y ressemble à première vue) en proposant plusieurs gameplay.

Lorsque nous étions en compagnie des motards, une course-poursuite a démarré avec la police, laissant alors au joueur le rôle de ralentir le véhicule derrière nous en lançant des liasses de billets volés, afin de que le policier s’arrête pour tout ramasser, nous faisant alors voir la corruption qui gangrène le pays.

Une scène plutôt amusante, qui prenait des allures de FPS décalé et qui avait le mérite de rendre le joueur plus actif. Même chose en compagnie du petit génie, qui nous faisait jouer à un petit jeu de tir avec des vaisseaux, ou encore lorsque l’on doit jouer les pompistes de service dans une station-essence. Reste à voir comment tout cela se renouvellera dans le jeu final, mais il y a de l’idée.

Un mot enfin sur la bande-son du titre, qui a une importance tout particulière. Car qui dit road-trip dit également bonne playlist, et Road 96 a fait les choses bien sur ce plan là. Nous avons eu l’occasion d’écouter l’album dans son intégralité, et l’OST du titre semble être à la hauteur du thème principal du jeu, réalisé par Cocoon. Rien de plus normal quand on sait que l’on y retrouve d’autres artistes talentueux au sein de celle-ci, comme The Toxic Avenger, Robert Parker ou Kalax. Nul doute que l’on ressortira de cette aventure avec plein de morceaux en tête.