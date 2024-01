Rise of the Ronin décrit ses factions et offres 6 avatars PSN

Les personnages clés du jeu se dévoilent

Ce sont six avatars PSN que vous pouvez récupérer gratuitement sans trop d’efforts, simplement en vous rendant sur la page PlayStation Store de Rise of the Ronin et en vous connectant à votre compte. Vous y verrez les portraits de six personnages importants du jeu, qui représentent les différentes factions du jeu, à savoir :

Sabaku – Pro-shogunat : Une faction qui défend le shogunat contre les menaces venues de l’extérieur, avec Naosuke II , haut conseiller du shogunat et seigneur du clan Hikone, et Taka Murayama , une célèbre geisha.

: Une faction qui défend le shogunat contre les menaces venues de l’extérieur, avec , haut conseiller du shogunat et seigneur du clan Hikone, et , une célèbre geisha. Tobaku – Anti-shogunat : Ces individus veulent restaurer l’autorité impériale au Japon avec Ryoma Sakamoto , un puissant ronin qui a appartenu au clan Tosa, et Kogoro Katsura, serviteur du clan Choshu.

: Ces individus veulent restaurer l’autorité impériale au Japon avec , un puissant ronin qui a appartenu au clan Tosa, et Kogoro Katsura, serviteur du clan Choshu. Obei – Forces occidentales : Les étrangers qui souhaitent que le Japon s’ouvre au monde, par tous les moyens possibles, avec Matthew Perry (rien à voir avec Chandler), commodore de la marine des États-Unis d’Amérique, et le diplomate britannique Rutherford Alcock.

Si le jeu vous intéresse ou que vous souhaitez simplement avoir quelques avatars gratuits, n’hésitez donc pas à effectuer la manœuvre. Rise of the Ronin sera disponible dès le 22 mars 2024 en exclusivité sur PlayStation 5.