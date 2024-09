Le résumé complet du State of Play du 24 septembre (Ghost of Yotei, Horizon Zero Dawn Remastered, Monster Hunter Wilds…)

Vous trouverez ici toutes les annonces à retenir de ce State of Play du mardi 24 septembre.

Astro Bot et sa mise à jour d’automne

Date du DLC : Automne 2024

: Automne 2024 Plateforme : PS5

Le succès de cette rentrée chez Sony était évidemment présent. On veut bien évidemment parler de Concord Astro Bot, qui a ouvert le bal avec son DLC qui est actuellement en préparation. Celui-ci arrivera dans le courant de l’automne et ajoutera 5 niveaux spéciaux en mode speedruns, ainsi que 10 Bots supplémentaires à secourir. On peut déjà voir que Stellar Blade et Helldivers 2 feront partie des nouvelles licences ajoutées ici.

The Midnight Walk

Date : Printemps 2025

: Printemps 2025 Plateforme : PC – PS4 – PS5 – PS VR2

La petite curiosité de ce State of Play nous vient des créateurs de Lost in Random. The Midnight Walk conserve l’esprit du jeu précédemment cité mais l’amène à un tout autre niveau grâce à sa direction artistique très particulière. Le jeu a le mérite de tenter quelque chose de différent en s’appuyant sur des modèles fabriqués en argiles avant de les modéliser en jeu puis de les animer façon stop-motion, ce qui offre un rendu assez saisissant. Ce jeu d’aventure aura aussi la particularité d’être jouable sur PS5 de manière conventionnelle ou en réalité virtuelle via le PS VR2.

Hell is Us

Date : 2025

: 2025 Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

Hell is Us n’est pas vraiment une nouvelle annonce mais le public l’a sans doute vraiment découvert aujourd’hui. Le jeu publié par Nacon a dévoilé un trailer plein de mystères, avec un univers particulièrement intriguant, sans doute très inspiré par Death Stranding. Soit l’opposé de ses influences côté gameplay, qui semblent être plus proches de l’action-RPG, pour ne pas dire le gros mot Souls.

Metro Awakening VR

Date : 7 novembre

: 7 novembre Plateforme : PS VR2, Meta Quest

Après trois épisodes des plus réussis, la saga Metro passe désormais à la VR avec un spin-off assez attendu par les fans de la saga et les amateurs de réalité virtuelle en général. Le nouveau trailer diffusé durant ce State of Play nous permet de rajouter une date à notre calendrier, celle du 7 novembre, où l’on pourra arpenter les souterrains de Moscou avec un casque vissé sur la tête.

ArcheAge Chronicles

Date : 2025

: 2025 Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

ArcheAge Chronicles (anciennement connu sous le nom d’ArcheAge 2) est la suite du premier MMO de XLGAMES et Kakao Games. S’appuyant sur l’héritage de son prédécesseur, ce nouveau titre proposera un monde ouvert fluide, rempli d’aventures, de batailles épiques et d’innombrables possibilités. Conçu sous l’Unreal Engine 5, il inclura également des combats dynamiques, une économie dirigée par les joueurs, un mode solo narratif et tous les ingrédients classiques des MMORPG.

Palworld

Date : Disponible

: Disponible Plateforme : PS5

Pendant que Nintendo essaye de ruine Pocketpair en traînant le studio devant la justice, ce dernier sort la version PS5 de Palworld. On vous l’accorde, le timing a de quoi faire sourire. Ce n’est pas réellement une surprise de voir le jeu débarquer sur la console de Sony étant donné que cela a été maintes fois teasé, mais on s’attendait moins à ce que cette version sorte là, aujourd’hui même.

Lunar Remastered Collection

Date : Printemps 2025

: Printemps 2025 Plateforme : PC – PS5 – PS4 – Xbox One – Switch

Encore un remaster nous direz-vous, mais celui-ci est assez inattendu et devrait faire plaisir aux plus nostalgiques. Lunar Remastered Collection permettra de (re)découvrir les jeux Lunar: Silver Star Story et Lunar 2: Eternal Blue, deux JRPG sortis dans les années 90 et assez méconnu du grand public aujourd’hui. La session de rattrapage permettra de profiter de visuels retravaillés et débutera au cours du printemps 2025, sans plus de précisions.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Date : Disponible

: Disponible Plateforme : PC – PS5 – PS4 – Xbox Series – Xbox One – Switch

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge est lui aussi venu présenter l’un de ses DLC, puisque c’était visiblement le thème de la soirée. Avec « Radical Reptiles », le jeu se dote de deux nouveaux héros reptiliens (Mondo Gecko et Mona Lisa), qui arrivent en même temps qu’une mise à jour gratuite ajoutant le mode Remix pour la bande-son.

Sonic x Shadows Generations x Keanu Reeves

Date du DLC : 12 décembre

: 12 décembre Plateforme : PC – PS5 – PS4 – Xbox Series – Xbox One – Switch

C’est plutôt le genre d’annonce que l’on aurait pu avoir lors du Sonic Central. Qu’importe, Sonic x Shadows Generations a passé une tête lors du State of Play pour présenter un petit DLC loin d’être anodin, puisqu’il nous permettra de jouer dans un niveau inspiré par le troisième film Sonic, prévu pour décembre prochain. Mieux encore : vous jouerez ici le Shadow de Keanu Reeves, interprété par le comédien en personne.

Fantasian Neo Dimension

Date : 5 décembre 2024

: 5 décembre 2024 Plateforme : PC – PS5 – PS4 – Xbox Series – Xbox One – Switch

Hironobu Sakaguchi était présent en personne pour nous parler de la nouvelle version de Fantasian, son dernier jeu qui n’était jusqu’ici disponible que sur les plateformes iOS. Il débarque enfin sur console dans une version pensée pour le jeu à la manette, et on sait maintenant quand : le 5 décembre prochain.

Dragon Age: The Veilguard

Date : 31 octobre 2024

: 31 octobre 2024 Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

C’est l’une des grosses sorties de fin d’année et BioWare a besoin de rassurer son public après plusieurs déconvenues. Dragon Age: The Veilguard n’avait rien de spécial à nous annoncer, mais il était présent avec une grosse séquence de gameplay où l’on pouvait voir les capacités de la classe Mage contre un gros dragon. Il ne reste maintenant plus qu’un gros mois pour voir si ce quatrième épisode est à la hauteur des attentes.

Alan Wake 2 et son DLC The Lake House

Date : Octobre 2024

: Octobre 2024 Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

Alan Wake 2 n’a pas fini de nous terroriser. Le jeu de Remedy va bientôt accueillir une nouvelle extension, qui sera très liée à Control comme on peut le voir dans ce nouveau trailer. Plein de mystères à découvrir dans The Lake House dès le mois d’octobre.

Hitman VR

Date : Décembre 2024

: Décembre 2024 Plateforme : PS VR2

IO Interactive continue de capitaliser au maximum sur Hitman World of Assassination. Cette fois-ci, il profite du PS VR2 pour ressortir dans une nouvelle version, qui comprend les maps iconiques du jeu et qui est prévue pour le mois de décembre.

Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered

Date : 10 décembre

: 10 décembre Plateforme : PC – PS5 – PS4 – Xbox Series – Xbox One – Switch

Au rayon des remasters qui se sont fait attendre, Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered a une place de choix. La surprise était néanmoins atténuée par la fuite du PSN quelques heures plus tôt, mais les fans seront malgré tout ravis de retrouver ces deux jeux dès le 10 octobre. Pas de version physique en vue pour le moment (rien n’a été dit sur ce sujet), mais une sortie sur toutes les plateformes.

Fear the Spotlight

Date : 22 octobre 2024

: 22 octobre 2024 Plateforme : PC – PS5 – PS4 – Xbox Series – Xbox One – Switch

Le label Blumhouse est plutôt centré sur le cinéma mais il a récemment ouvert une division jeux vidéo pour s’occuper de titre d’horreur comme Fear the Spotlight. Un titre qui rend hommage aux jeux d’horreur de la première PlayStation, ce qui veut dire qu’il avait toute sa place dans l’émission. On découvrira rapidement s’il est à la hauteur de ses influences puisque le jeu sortira ce 22 octobre.

Towers of Aghasba

Date : Novembre 2024

: Novembre 2024 Plateforme : PC – PS5

Présenté lors d’un précédent State of Play, le jeu de construction et d’exploration Towers of Aghasba a fait son retour pour préciser sa période de sortie. Cet open world passera par la case de l’accès anticipé avec une arrivée désormais prévue en novembre 2024 sur Steam et PS5, avec trois écosystèmes à restaurer, une quarantaine de créatures à débloquer et du contenu qui s’ajoutera au fur et à mesure de l’early access.

Dynasty Warriors Origins

Date : 17 janvier 2025

: 17 janvier 2025 Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

Ce State of Play sonnait un peu comme une redite du showcase du printemps, puisque de nombreux jeux déjà vus étaient de retour. Au moins, ils sont venus annoncer des dates, à l’image de Dynasty Warriors Origins. Ce Musou très ambitieux (comme on peut le voir dans ce dernier trailer) nous fera décimer des armées entières dès le 17 janvier.

Monster Hunter Wilds

Date : 28 février 2025

: 28 février 2025 Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

Puisque l’on approche du Tokyo Game Show et que Capcom tient son propre événement pour la nouvelle édition du salon japonais, Monster Hunter Wilds était bien de la partie. Il nous a même montré un trailer dantesque, qui nous a fait voir d’autres régions que le désert que l’on a l’habitude de voir, tout en mettant l’accent sur sa mise en scène bien plus poussée que dans les précédents épisodes. Ce qu’il fallait surtout retenir, c’est sa date de sortie, qui est désormais fixée au 28 février 2025.

LEGO Horizon Adventures

Date : 14 novembre

: 14 novembre Plateforme : PC – PS5 – Switch

Double dose d’Aloy pour ce State of Play, à commencer par LEGO Horizon Adventures qui a profité de ce showcase pour annoncer sa date de sortie. Vous pourrez donc redécouvrir le monde post-apocalyptique de la licence sous une forme plus joyeuse et cubique dès le 14 novembre prochain, aussi bien sur PS5, que sur PC et Nintendo Switch.

Horizon Zero Dawn Remastered

Date : 31 octobre

: 31 octobre Plateforme : PC – PS5

Là encore, la mèche avait été vendue avant l’officialisation mais Sony a confirmé l’existence du remaster pour Horizon Zero Dawn. Personne n’en avait réellement besoin, mais il est là. Il utilisera tout le savoir-faire acquis sur Horizon Forbidden West pour magnifier les premières aventures d’Aloy, sans doute encore plus sur PS5 Pro. On a appris que ce remaster sortirait le 31 octobre sur PC et PS5, et si vous possèdez la version PS4 du jeu, une mise à niveau de 9,99 € sera possible pour vous éviter de repayer le jeu complètement.

Stellar Blade et son DLC NieR Automata

Date du DLC : Inconnue

: Inconnue Plateforme : PS5

C’était visiblement le State of Play des DLC, donc autant en ajouter un autre à la liste : Stellar Blade va recevoir son mode Photo tant attendu, et pas seulement. La collaboration la plus évidente du monde nous a été montrée, à savoir celle avec NieR Automata. Eve va donc recevoir un costume à l’effigie de 2B d’ici peu de temps, et on ignore si celui-ci sera gratuit comme les autres ou s’il faudra cette fois-ci passer à la caisse.

Les jeux du PlayStation Plus d’octobre

Puisqu’on était dans le coin, Sony a profité de son State of Play pour nous révéler les prochains jeux du PlayStation Plus pour le mois d’octobre. La sélection comprendra donc WWE 2K24, Dead Space Remake et Doki Doki Literature Club Plus!.

La Chroma Collection habillera votre PS5

Le constructeur en a aussi profité pour faire la pub de ses derniers accessoires, avec sa Chroma Collection. Une gamme de trois nouveaux coloris pour la DualSense, ainsi que pour les façades de la PS5. Les manettes Chroma seront disponibles à 79,99 € tandis que les façades seront affichées à 64,99 €. Pour les coloris rose/crème et bleu/violet, la sortie est prévue le 7 novembre, contre le 23 janvier pour la teinte verte.

Un rappel de la PS5 Pro

Naturellement, Sony en a remis une couche à propos de sa PS5 Pro. Il fallait bien l’évoquer même si ce State of Play ne nous faisait pas beaucoup ressentir le besoin de s’en procurer une. Mark Cerny est donc venu nous présenter un petit mash-up des jeux qui profiteront d’une mise à jour sur cette console, afin d’être plus beau que jamais, à l’image de Marvel’s Spider-Man 2, Final Fantasy VII Rebirth et bien d’autres.

Ghost of Yotei

Date : 2025

: 2025 Plateforme : PS5

Le showcase s’est terminé avec une nouveauté que pas mal de monde attendait : Ghost of Tsushima 2. Enfin, pardon, Ghost of Yotei. Un changement de nom nécessaire puisque l’on ne suivra plus les aventures de Jin Sakai ici, mais d’une nouvelle héroine répondant au nom d’Atsu, dont le périple se déroule au début du XVIIème siècle. Un changement assez radical, qui nous amène aussi dans une autre région du Japon, qui est celle que l’on connait aujourd’hui sous le nom de Hokkaido. Une région sublimée si l’on en croit les premiers panoramas montrés, en attendant de voir un peu plus de gameplay. Cela ne devrait pas trop tarder car ce nouvel épisode est d’ores et déjà prévu pour 2025.

Drôle de sentiment que nous laisse ce State of Play. Même si l’on revoyait avec plaisir certains jeux déjà annoncés, ce showcase manquait assurément de surprises et de sang neuf, préférant mettre en avant des DLC ou des remasters. Le one-more-thing rattrape la soirée, mais on ne peut pas dire que l’on a assisté à un show particulièrement mémorable.