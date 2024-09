Metro Awakening : Le titre en réalité virtuelle dévoile sa date de sortie en vidéo

Le prochain arrêt sera dans un mois et demi

Développé par Vertigo et en collaboration avec 4A Games soit l’auteur des précédents jeux de la franchise, Metro Awakening nous en montre un peu plus sur cette nouvelle bande-annonce de gameplay. Le soft va nous emmener en 2028, soit 15 ans après le bombardement nucléaire qui a eu lieu sur la Russie. Nous prendrons le contrôle de Serdar, qui part à la recherche de sa bien aimée Yana, mystérieusement disparue dans les métros de Moscou. Et surprise, les fans des bouquins et des jeux auront le plaisir d’apprendre que le titre sera une origin story de Khan, déjà aperçu dans Metro 2033.

Dans son gameplay il n’y a pas à dire, l’ADN du soft semble avoir été conservé et respecté avec brio. Le trailer nous montre en tout cas l’ambiance vivante et chaleureuse des métros, et quelques séquences d’actions oppressantes face aux différentes créatures mutantes que Serdar devra affronter. De plus, nous aurons évidemment des passages avec des visions surnaturelles qui font tout le sel de la franchise. Comme toujours qui plus est, nous devrons toujours surveiller le filtre de notre masque pour l’oxygène, comme certainement compter la moindre balle que l’on tire. Ce qui est certain, c’est que la production de Vertigo Games alternera entre des gunfights tendus, mais aussi un soupçon d’infiltration.

Notez au passage que le titre disposera d’une édition deluxe en plus de son édition standard. Dans celle-ci, vous retrouverez les éléments suivants :

Le jeu

Une remise de 10 % sur la précommande

Un accès 48 heures avant la sortie officielle du jeu (seulement pour les précommandes, et pour les versions PSVR2 et Steam VR uniquement)

Un accès digital en VR des concept art du titre

Le pack souvenirs Polyanka (skin sac à dos en peau de nosalis, un charme d’arme nosalis et écusson « the fallen » et un skin de gant nosalis)

Un Bonus de précommande Field Medic

Le soft est clairement prometteur, et notez que Metro Awakening sortira le 7 novembre prochain sur PlayStation VR 2, Meta Quest 2 & 3 et Steam VR. Sachez également que notre première impression sur le jeu que nous avons pu tester rapidement à la gamescom arrivera prochainement.