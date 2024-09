L’enfer sur Terre

Une forte odeur de post-apocalyptique se dégage de Hell is Us, et pour cause, c’est le bazar complet dans ce pays fictif où les rares âmes qui y vivent sont surtout armées. Cela ne fera pas pourtant pas peur au personnage principal qui va se mettre en tête d’explorer les lieux et en découvrir ses mystères.

Des mystères mais aussi et surtout des dangers. Une présence inquiétante a en plus investi les lieux, en prenant la forme de créatures humanoïdes désarticulées et hostiles. Le trailer nous dépeint très bien ces environnements désolés et nous montre pas mal d’ennemis auxquels notre héros fera face.

Muni d’une épée et accompagné d’un drone capable de l’aider en combat, il va devoir survivre et résoudre les différentes énigmes que comportera le jeu. Car oui, hormis les combats, le titre édité par Nacon proposera une dimension exploration et réflexion dépourvue de balises et de marqueurs, pour impliquer au maximum les joueuses et joueurs dans leur environnement.

Hell is Us est attendu sur PC, PS5 et Xbox Series pour 2025, sans trop de précisions pour l’instant.