ArcheAge II

ArcheAge II est un action-MMORPG en monde ouvert développé par XL Games et édité par Kakao Games. Suite du MMORPG ArcheAge sorti en Occident en 2014, ce titre souhaite proposer un scénario immersif se concentrant davantage sur les aventures et les histoires personnelles ainsi qu'une qualité visuelle digne d'un AAA en tournant sous Unreal Engine 5. Le titre promet aussi d'améliorer le système de commerce et celui lié au logement au point de donner la possibilité aux joueurs et aux joueuses de créer leurs propres villes avec les membres de leur guilde.