Accueil » Actualités » Pikmin 4 sortira le 21 juillet 2023 sur Switch et dévoile son gameplay

Etant donné qu’il avait été confirmé pour 2023 lors de son annonce en septembre dernier, on s’attendait à ce que Pikmin 4 se montre à nouveau lors du Nintendo Direct de ce 8 février. Et la franchise s’est bien dévoilée. Nouvelle bande-annonce remplie de gameplay et de nouveautés, date de sortie… Les petites créatures ont offert un beau tour d’horizon.

Un tour des nouveautés

Dix ans après le troisième épisode, la franchise Pikmin va revenir sur Switch. Ce quatrième volet nous promet une aventure où l’on retrouvera nos créatures habituelles en reprenant le concept bien connu mélangeant stratégie et puzzle et n’hésite pas à apporter quelques nouveautés, notamment le Pikmin de glace. On y fait aussi la rencontre de Oatchi, un chien qui pourra nous aider à surmonter certains obstacles.

Pikmin 4 fera son entrée le 21 juillet 2023 en exclusivité Nintendo Switch. Le constructeur japonais nous promet de nouvelles informations d’ici la sortie. On imagine qu’un Direct consacré au jeu dans les prochaines semaines n’est pas impossible.