Kirby’s Return to Dream Land Deluxe

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe est une nouvelle version du jeu Wii Kirby's Adventure. Cette version Switch apporte quelques nouveautés comme la capacité de se transformer en robot avec le pouvoir Méca. Des mini-jeux sont présents en plus de l'aventure principale afin de s'amuser à plusieurs. L'accent est mis sur la coopération avec la possibilité de jouer jusqu'à quatre en incarnant Kirby, Meta Knight, le Roi DaDiDou et Bandana Waddle Dee.