Resident Evil Village songe à ajouter des options d’accessibilité

Disponible depuis quasiment une semaine, Resident Evil Village a déjà connu un franc succès. En attestent les 3 millions d’exemplaires déjà vendus et le record de joueurs simultanés sur Steam à sa sortie. Pas parfait certes, il offre une proposition convaincante aux joueurs qui ont aimé le précédent comme on vous l’expliquait dans notre test. Capcom semble avoir des plans pour la suite et notamment en matière d’accessibilité.

De nouvelles options prochainement ?

Dans les colonnes de The Gamer, on peut lire que Capcom réfléchit à implanter de nouvelles options pour faciliter les sessions de jeu sur Resident Evil Village. Un représentant du studio nippon a déclaré « c’est actuellement en réflexion avec l’équipe de développement mais nous n’avons pas encore de commentaire définitif à faire ». Rien n’est encore acté, mais il se pourrait qu’une mise à jour vienne consolider les paramètres de base.

Une initiative qui serait louable, à une époque où de nombreux acteurs commencent ou continuent à faire des efforts sur l’accessibilité, tels que Xbox et ses nombreuses actions ou les récentes productions de Sony avec The Last of Us Part II ou encore le futur Ratchet & Clank. Il faut dire que l’accessibilité du jeu avait été pointé du doigt, avec un manque important de réglages. Rien n’est encore fait donc, mais on peut entrevoir l’arrivée de nouvelles options d’accessibilité pour le jeu d’horreur à l’avenir.

Pour plus d’informations sur le dernier né de Capcom, vous pouvez consulter notre guide complet de Resident Evil Village où l’on vous donne toutes les solutions des énigmes, les différents codes et combinaisons ou encore des stratégies contre les boss.