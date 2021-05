Perdu dans ce village d’Europe de l’Est, Ethan fera des pieds et des mains pour retrouver sa fille enlevée. Malheureusement pour notre protagoniste, il se retrouvera confronté à des créatures plus singulières ou charismatiques que d’autres. Pour vous épauler, on vous propose ici notre guide complet sur tous les combats de boss de Resident Evil Village.

Chaque article listé ici a pour but de détailler l’affrontement avec le boss en question tout en donnant quelques astuces pour rendre l’affrontement plus facile. Ces guides seront listés ici au fur et à mesure de publication, et cet article sera mis à jour régulièrement. N’hésitez donc pas à revenir sur la page dans les prochains jours afin de découvrir toutes les soluces.

Resident Evil Village est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Google Stadia. Vous pouvez retrouver notre guide complet de Resident Evil Village pour d’autres astuces et soluces.