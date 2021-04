Ratchet & Clank: Rift Apart dévoile 15 minutes de gameplay impressionnantes

Après avoir enfin révélé l’identité de l’héroïne Lombax de cet épisode, nommée Rivet, Ratchet & Clank: Rift Apart nous avait donné rendez-vous ce soir pour un State of Play qui lui était largement consacré, hormis l’apparition de Subnautica Below Zero et Among Us. Insomniac Games nous a donc présenté 15 minutes de gameplay, qui ont montré beaucoup de choses.

Une vidéo qui montre les capacités de la next-gen

Cette vidéo commence par un Ratchet isolé, dans une ville inconnue contrôlée par Nefarious, séparé de son compère de toujours. De quoi bien mettre en valeur les capacités de la PS5 avec cette ville grouillant de vie, avec de nombreuses voitures volantes à l’écran.

On peut également y voir les nouveaux mouvements de Ratchet qui lui permettent de se déplacer plus facilement dans la ville. La capacité de se téléporter d’un endroit à un autre est une nouvelle fois illustrée, aux côtés des armes inédites de cet épisode, qui profiteront bien des gâchettes adaptatives. Le SSD est aussi bien mis en avant lors du combat de boss avec des changements d’arènes en quelques secondes.

Rivet est aussi au centre de cet extrait, en compagnie de Clank. On nous montre alors les « Pocket Dimensions », qui mène à de courts passages dans d’autres dimensions au sein de la même planète. On nous promet également des zones ouvertes à explorer, des mini-jeux avec Clank, des combats aériens, mais aussi un mode Photo et tout un tas d’options d’accessibilité.

Ratchet & Clank: Rift Apart sera disponible le 11 juin en exclusivité sur PS5.