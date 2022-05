Resident Evil : La série Netflix dévoile son tout premier teaser

Les adaptations de Resident Evil, ce n’est pas ce qui manque en ce moment. Si la dernier film Welcome to Raccoon City a bien eu du mal à convaincre les fans, Netflix espère les attirer et les contenter avec sa propre série, qui fait le choix de s’éloigner énormément des jeux de base. Après avoir dévoilé la date de sortie de cette adaptation, le géant de la SVOD nous propose aujourd’hui un premier aperçu de la série avec un teaser riche en images.

Un premier teaser qui a de quoi étonner

On doit bien avouer qu’en dehors de quelques éléments iconiques, comme Umbrella ou les chiens-zombies, on a bien du mal à reconnaitre quoi que ce soit de Resident Evil dans ce tout premier teaser.

Il faut dire que la série adapte l’univers complètement à sauce, en transposant le récit en 2022 et en 2036, avec deux lignes temporelles racontées en parallèles. On y découvrira donc New Raccoon City, tandis que l’on suivra les deux filles de Wesker (Billie et Jade) sur ces deux époques, tandis que le grand méchant sera quant à lui interprété par Lance Riddick.

Rendez-vous le 14 juillet prochain sur Netflix pour savoir si tout cela est réussi ou non.