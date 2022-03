Resident Evil : La série Netflix sera diffusée le 14 juillet, trois premiers posters dévoilés

Alors que l’on sort tout juste de l’adaptation plus que discutable du film Resident Evil: Welcome to Raccoon City, Netflix s’attaque aussi à la licence de Capcom en préparant sa propre série, qui mettra surtout en avant la famille Wesker. Après l’annonce de son casting, on apprend désormais quand cette série sera diffusée sur la plateforme de SVOD, et trois affiches ont été dévoilées afin de faire monter un peu plus le suspens.

La famille Wesker s’invite chez Netflix

evil has evolved. RESIDENT EVIL is coming to Netflix July 14. pic.twitter.com/6uvDsSdRw2 — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) March 17, 2022

On a donc la confirmation que cette série Resident Evil sortira le 14 juillet prochain sur Netflix, avec ces trois affiches très jaunes qui semblent nous montrer le T-Virus.

Pour rappel, cette série se déroulera en 2036 à New Raccoon City, 14 ans après le début de l’infection, et mettra en avant Jade Wesker, qui est forcément tourmentée par les actions de son père mais qui tente aussi de comprendre ce qui est arrivé à sa soeur Billie.

On imagine que des premières images des actrices et acteurs dans leurs rôles seront bientôt disponibles, avec un premier trailer à se mettre sous la dent.