Resident Evil RE:Verse sortira enfin le 28 octobre

Resident Evil RE:Verse mettra bientôt fin à nos blagues. Il faut dire que le manque visible d’enthousiasme de la part de Capcom envers son propre jeu avait de quoi nous faire rire et le Showcase de ce soir, qui a expédié l’annonce de sa date de sortie en une seule phrase, n’aide pas la situation.

Et Resident Evil RE:Verse fermera probablement ses serveurs le 31 octobre

Pour rappel, Resident Evil RE:Verse est un jeu multijoueur standalone qui devait être offert à celles et ceux qui achetaient Village. Après une beta mouvementée, on avait appris qu’il louperait la sortie synchronisée avec RE8 en mai 2021 mais arriverait plutôt pendant l’été. La conférence Capcom de l’E3 2021 avait confirmé son lancement en juillet.

Mais au moment venu, les fans ont juste eu droit à l’annonce du report du jeu à 2022. Et depuis silence radio complet chez Capcom jusqu’à cette nuit, quand l’éditeur a annoncé qu’il sera finalement disponible le 28 octobre pour accompagner la sortie de l’extension DLC de Resident Evil Village, prévue pour la même date.

Pas de nouveau trailer, pas d’images de gameplay, on ne nous a même pas signalé si le jeu aurait droit à des versions PlayStation 5 et Xbox Series, ce qui aurait été légitime vu le retard pris et l’arrivée de plusieurs épisodes sur ces consoles dès aujourd’hui.

Bref, profitez bien de la sortie de Resident Evil RE:Verse le 28 octobre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One puisqu’il risque de ne pas rester très longtemps ouvert.