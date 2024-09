Remnant 2 explore de nouveaux horizons… très sombres

Arc Games et Gunfire Games annoncent la sortie de The Dark Horizon, le troisième et dernier DLC pour Remnant 2, le 24 septembre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Il sera proposé au prix de 9,75€ et s’accompagnera d’une mise à jour gratuite majeure incluant un nouveau mode de jeu : le Boss rush.

Dans The Dark Horizon, vous allez devoir retourner sur N’Erud, là bas vous découvrirez une section mystérieusement préservée d’un vaisseau spatial, abritant des cultures extraterrestres entretenues par des robots. Corrompues par le temps, des IA rebelles et des machines menacent les Nomades, tandis qu’ils cherchent à percer les secrets d’une entité cosmique qui domine cet environnement.

Parmi les nouveautés du DLC, on note :

De nouveaux donjons

Une nouvelle zone

Un nouvel archétype : le Garde

De nouveaux équipements et armes

De nouveaux boss et PNJ

Concernant le mode Boss rush, il vous permettra d’affronter directement les boss du jeu. Il propose trois niveaux de difficulté : « Triple menace » avec trois boss, « Épreuve du feu » avec sept boss, et « Le Défi » avec dix-neuf boss. Le but est de survivre à des vagues d’ennemis et d’aberrations pour affronter des boss et obtenir des butins rares, y compris des armes. De plus, cette mise à jour apportera un nouveau système de prismes, des améliorations qui permettront d’augmenter les fragments pour obtenir des bonus supplémentaires.

Remnant 2 est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.