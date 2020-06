Le remaster Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning en fuite, sortie prévue cet été

L’annonce est probablement attendue dans les prochaines heures/journées, un remaster du jeu Les Royaumes d’Amalur : Reckoning est en préparation. C’est le Microsoft Store qui lâche l’information un peu trop tôt en publiant une fiche de Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning avec une date et des images.

Rendez-vous cet été

Quasiment deux ans après avoir récupéré les droits de la licence, THQ Nordic s’apprête ainsi à faire revivre l’emblématique action RPG sorti en 2012. Ce remaster, estampillé Re-Reckoning, serait prévu le 11 août 2020 et devrait reprendre l’histoire originale en apportant des améliorations visuelles. La fiche Microsoft indique le synopsis que l’on connaissait déjà en y ajoutant simplement que cette mouture apportera une amélioration graphique.

Le titre nous plongeait dans un monde fantasy où la magie et les légendes occupent une place essentielle. Conçu notamment par Ken Rolston (The Elder Scrols III), on y incarne un personnage étrangement revenu à la vie qui va devoir faire toute la lumière sur les événements entourant sa résurrection. Chaque être des royaumes disposent d’une destinée qui lui est propre et en revenant à la vie, notre personnage s’en retrouve dénué. Il lui reviendra alors la lourde tâche de l’écrire par lui-même au cours d’une époque rongée par les conflits et les guerres.

Bien que cette fuite ne laisse place à aucun doute, il reste à voir les éventuelles nouveautés proposées et sur quelles plateformes Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning va sortir. On imagine qu’en plus de la Xbox One, il arrivera sur PC et PlayStation 4. Reste à savoir si la Switch sera également concernée et s’il déboulera ou non en exclusivité temporaire Epic Games Store.