Comme chaque semaine, Rockstar met une mécanique à l’honneur dans Red Dead Online, le mode multijoueur en ligne de Red Dead Redemption 2. Et cette semaine, les récompenses des courses de chevaux seront triplées !

Au galop sur mon dada

Durant une petite semaine, toutes les montures seront à l’honneur, que ce soit les juments, les étalons et même les broncos. Et cela concernera toutes les races et tous les pedigrees ! En plus de voir les récompenses de courses de chevaux triplées, Red Dead Online proposera durant quelques jours :

La gratuité sur toutes les provisions pour cheval présentant un effet sur les noyaux .

sur toutes les provisions pour cheval présentant un effet sur les noyaux 30 % de réduction sur les pur-sang arabes et les boxes d’écurie

sur les pur-sang arabes et les boxes d’écurie 40 % de réduction sur les selles et selles améliorées

sur les selles et selles améliorées -50 % sur les sacoches de selle, les étriers, les pommeaux, les couvertures et les sacs de couchage

sur les sacoches de selle, les étriers, les pommeaux, les couvertures et les sacs de couchage -50 % sur le niveau 3 des cartes de compétence, ainsi que sur les cartes Cavalier et Amis pour la vie

Pour rappel, Red Dead Online est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.