Ratchet & Clank : Rift Apart s’offre de nouvelles images

Certains journalistes du monde entier ont pu avoir un aperçu de Ratchet & Clank : Rift Apart, la prochaine exclusivité PlayStation 5 à venir. En plus de ces premières impressions, nous avons droit à de nouvelles images du jeu.

Des premiers retours unanimes

Cela ne vous étonnera surement pas mais Ratchet & Clank : Rift Apart a laissé une bonne impression à ceux qui ont pu le voir en avant-première en compagnie des développeurs d’Insomniac Games. Les 15 minutes de gameplay dévoilées lors du dernier State of Play ont en effet envoyés de très bonnes ondes pour cette suite des aventures du Lombax et de son robot.

Que ce soit nos confrères de la presse française ou anglo-saxonne, le verdict est pour l’instant unanime. A savoir que le titre est absolument sublime et offre une bonne dose d’action avec un gameplay qui se renouvelle constamment. Nous mettons à titre d’exemple la vidéo de Game Informer donnant des séquences supplémentaires ainsi que de nouvelles images ci-dessous.

Ratchet & Clank: Rift Apart sera disponible le 11 juin en exclusivité sur PS5.