Ratchet & Clank Rift Apart : La Lombax féminine sera aussi jouable

Officialisé lors de la présentation des premiers jeux PS5 à venir, Ratchet & Clank Rift Apart fait sans aucun doute des titres les plus impressionnants dévoilés. Il faut dire qu’il fait partie des rares titres à nous avoir donné un aperçu de ce qu’allait nous offrir le SSD de la machine et nous montrait autre chose que de la cinématique. Cette fois, le titre refait parler de lui, mais pour ses personnages.

Un autre personnage jouable

Play as Ratchet AND a mysterious new female Lombax from another dimension. #RatchetPS5 #RiftApart pic.twitter.com/aMDSAB77iG — Insomniac Games (@insomniacgames) June 16, 2020

C’est sur Twitter que le studio Insomniac Games confirme la chose : Ratchet ne sera pas le seul Lombax jouable, le personnage féminin que l’on a pu apercevoir dans la bande-annonce pourra également être incarnée. On ne sait pas encore dans quelle mesure (est-ce qu’elle sera jouable lors de séquences prédéfinies, remplacera t-elle notre héros rapidement … ?) mais on pourra bien jouer cette Lombax féminine.

Il faut dire que les joueurs se sont rapidement attachés à elle lors de son bref passage dans le trailer et cela devrait donc en réjouir plus d’un. Bien que celle-ci n’ait pas encore donné son petit nom, on sait cependant qu’elle vient d’une autre dimension. On en saura probablement plus dans les prochains mois et jusqu’à la sortie de Ratchet & Clank: Rift Apart sur PlayStation 5, bien qu’aucune date de sortie n’est connue.