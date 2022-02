Rainbow Six Siege présente son contenu de la saison Demon Veil et sa roadmap pour l’année 7

Le jeu à succès d’Ubisoft, Rainbow Six Siege, se prépare à lancer sa septième année après six ans de bons et loyaux services. À l’occasion, la firme française a tenu un live lors des phases finales de son Six Invitational, dans le but de présenter toutes les nouveautés qui feront leur apparition lors de la prochaine saison nommée, Demon Veil.

Azami, une opératrice qui a du piquant

Commençons par ce que tous les joueurs et joueuses attendent avec impatience, le nouvel opérateur. Azami fera son arrivée dans Rainbow Six Siege en tant que défenseuse de soutien. Son style vestimentaire s’inspire grandement de la police japonaise. Son gadget se prénomme, barrière Kiba, et ce dernier permet à Azami de lancer des kunais qui créent des surfaces pare-balles grâce à une réaction chimique. Cependant, pas de panique en ce qui concerne son atout, car celui-ci peut être facilement contré. En effet, n’importe quel explosif peut en venir à bout, et trois coups de crosse peuvent le détruire.

Ubisoft a révélé que ce nouveau personnage a été créé dans le seul but de changer radicalement notre façon de jouer. Le dernier gros « game changer » a eu lieu avec l’arrivée de Mira à la saison une année deux, Velvet Shell. Cela fait donc cinq longues années que la méta de Rainbow Six Siege n’a pas grandement évoluée, et Azami vient mettre un gros coup de pied dans la fourmilière. Par ailleurs, la nouvelle défenseuse sera armée du fusil mitrailleur de Kapkan, ainsi que du fusil à pompe de Maestro et Alibi, et aura deux points en vitesse et en vie.

Nouvelle map, nouveau mode, …

Après avoir présenté la nouvelle défenseuse Azami, Ubisoft a continué son direct en dévoilant les nombreux changements qui feront leur entrée avec Demon Veil. Tout d’abord, pour la première fois depuis trois ans, une toute nouvelle carte va faire son apparition au milieu de la prochaine saison. Cette dernière se nomme, Plaines d’Emeraude, et aura pour localisation l’Ireland.

Explorez la nouvelle carte : Plaines d'Emeraude ! 🏰 Celle-ci sera déployée en cours de saison 1 🔜 pic.twitter.com/RxadWwBsTf — Rainbow Six Siege FR (@Rainbow6FR) February 19, 2022

Ensuite, le mode Match à mort viendra enfin sur les serveurs officiels lors de cette saison une après avoir passé de long mois sur les serveurs de test. Il est considéré comme un mode d’entraînement, afin de s’échauffer avant de partir pour des parties classées. Ubisoft a également annoncé qu’il continuera de mettre à jour ce mode en ajoutant notamment de nouvelles cartes. Par ailleurs, le mode replay sera enfin disponible sur console.

Troisièmement, la resélection des agents assaillants va enfin faire son entrée sur Siege. Cette nouvelle mécanique permet aux joueurs et aux joueuses attaquants de changer d’opérateur et gadget uniquement lors de la phase de préparation. Cela s’inscrit dans la lignée du « game changer », et permettra d’avoir une meilleure approche stratégique sur le terrain, pour les attaquants seulement.

Qualité de vie et protection des joueurs et des joueuses

En termes d’ajouts de qualité de vie, Ubisoft n’a pas chômé. Premièrement, Goyo va voir sa refonte arriver et il n’aura plus ses jolies boucliers explosifs car désormais, seule la capsule explosive pourra être posée au sol et sur les murs, et cette dernière a subit une petite amélioration car sa zone d’explosion est nettement plus grande. Ce changement a été appliqué dans le but de rendre l’opérateur plus stratège.

Ensuite, désormais toutes les armes auront accès à tous les viseurs présents dans le jeu, sans aucune restriction, et pour les personnes qui sont friands des cosmétiques, Nomad va se voir attribuer un magnifique skin élite nommée, Voyage Infinie. Et enfin, Ubisoft va mettre en œuvre plusieurs pratiques dans le cadre de la protection des utilisateurs de Rainbow Six Siege. À partir de Demon Veil, celles et ceux qui voudront lancer des parties classées devront avoir préalablement enregistré leur numéro de téléphone sur leur compte Ubisoft. Cette pratique a lieu pour éviter la triche et les nouveaux comptes abusés (Smurfs).

Feuille de route de l’année 7

Après nous avoir présenté tout le contenu qui arrive lors de la prochaine saison, Ubisoft nous a dévoilé la roadmap complète pour la septième année du soft. Tout d’abord, nous aurons un nouvel opérateur au lancement de chaque nouvelle saison, en plus d’un Battle Pass. Ainsi, après Azami nous verrons arriver un opérateur provenant de la Belgique, de Singapour et de la Colombie.

En parlant d’opérateur, les développeurs ont annoncé vouloir développer encore plus le lore de Siege, en se focalisant sur l’aspect militaire des agents et sur les interactions des agents en jeu. Par la même occasion, on apprend que l’équipe Rainbow est divisée en plusieurs escouades, avec par exemple le groupe Nighthaven qui a pour cheffe Kali.

Ensuite, Ubi souhaite inclure une nouvelle carte pour le mode match à mort à partir de la saison 2, et une carte compétitive pour la saison 3, reste à savoir si cela sera une toute nouvelle map à l’instar de Plaine d’Emeraude, ou si cela sera une carte déjà existante dans les modes à parties rapides. De plus, la Séléction Arcade permanente arrivera à la saison 4 et permettra de rejouer aux anciens modes temporaires avec une rotation chaque semaine, et un stand de tir verra le jour dès la deuxième saison afin de tester le recul des armes.

En parlant de recul, les développeurs travaillent sur plusieurs fonctionnalités d’accessibilités pour les joueurs et joueuses console, avec notamment le changement de FOV (champ de vision), le réglage de la vitesse de rotation de la caméra, ainsi qu’un recul propre à chaque arme. En plus de tout cela, les vidéos astuces et des simulations seront disponibles en jeu sur toutes les plateformes, afin de permettre aux débutants d’essayer et comprendre chaque opérateur.

Ranked 2.0 et système de réputation

L’un des points noirs majeurs de Rainbow Six Siege est la communauté dite toxique. Pour pallier à cela, depuis un an maintenant Ubisoft a déployé un système de réputation dans l’ombre. De fait, à partir de la deuxième saison il y aura des sanctions sévères pour celles et ceux qui abusent du tir allié et tir allié inversé. Dès la saison 3, le système de réputation passera en mode bêta avant d’être déployé pour de bon en saison 4. Par ailleurs, un joueur avec une mauvaise réputation aura un accès restreint sur les modes de jeu, les packs Alpha, et perdra son accès aux serveurs de test.

Maintenant, passons à l’information la plus importante de cette feuille de route, à savoir la classée 2.0. En saison 3 arrivera la refonte du mode Ranked, ce qui amènera un vent de fraicheur sur le jeu. Avec ce nouveau système, il n’y aura plus de parties de placement car nous commencerons tous en bas de l’échelle en Cuivre et il faudra grimper les échelons. De plus, à chaque nouveau rang passé nous gagnerons diverses récompenses.

Le Year Pass revient avec des changements 🤩 💰 Achetez-le avant le 21 mars pour 1 an de contenu

💪 Battle Pass et Défis actifs jusqu'en fin de saison

👀 Ajout de Packs Bravo donnant du contenu premium, sans risque de doublons pic.twitter.com/Pw7U18qCWh — Rainbow Six Siege FR (@Rainbow6FR) February 20, 2022

Et enfin, le Year Pass refait son apparition avec quelques changements. En effet, ce dernier aura deux formules, une standard et une premium. La première formule donnera accès à quatre jetons pour déverrouiller les Battle Pass, un ensemble cosmétique pour Ash, les défis permanents, ainsi que des mystérieux packs Bravo. En ce qui concerne la version premium, elle donnera accès à la même chose mais avec un ensemble cosmétique pour Valkyrie et un skin exotique d’arme, ainsi que l’obtention du palier 20 pour chaque Battle Pass. Cela dit, nous ne savons pas quel sera le prix pour ces deux formules.

La première saison de l’année sept, Demon Veil, arrivera sur les serveurs de test le 21 février prochain sur PC, il faudra donc attendre trois à quatre semaines avant de voir la mise à jour débarquer officiellement sur tous les supports.