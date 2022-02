Ubisoft déclare que Skull & Bones, Avatar et le prochain Mario + Lapins Crétins sortiront avant avril 2023

Alors qu’Ubisoft peine encore à reconnaitre les demandes du collectif A Better Ubisoft, l’éditeur a moins de mal à parler à ses investisseurs pour évoquer les plans pour l’année fiscale à venir. Yves Guillemot a donc pris la parole pour effectuer un bilan de ce qui nous attend de la part de l’éditeur, relayé par plusieurs journalistes et analystes comme Daniel Ahmad ou Ethan Gach de Kotaku.

Le point sur les sorties de l’année fiscale 2022/2023

Ubisoft says Skull & Bones will have a multiplayer first focus. Open world too. https://t.co/HgnHlfNsMo — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 17, 2022

La première chose que l’on apprend dans le bilan effectué par l’éditeur, c’est que l’année fiscale 2022/2023, qui va d’avril 2022 à mars 2023, pourra compter sur les sorties de Mario + The Lapin Crétins: Sparks of Hope et Avatar: Frontiers of Pandora, mais aussi sur celle de Skull & Bones.

C’était déjà plus ou moins le plan établi par l’éditeur lors des dernières prises de paroles, et cela semble se maintenir. On nous précise alors que le jeu sera bien tourné vers le multijoueur, avec un monde ouvert à découvrir.

Evidemment, d’autres jeux sont au programme, certainement des titres encore non-annoncés. On s’étonnera tout de même de l’absence de mention autour de Prince of Persia Remake, repoussé depuis plus d’un an, qui est maintenant porté disparu.

Par ailleurs, Ubisoft a tenu à ne pas commenter la rumeur du projet Rift, le prochain Assassin’s Creed qui pourrait sortir en fin d’année, et dont les premières informations ont été révélées par Bloomberg.

Ubisoft prêt à se faire racheter ?

Ubisoft asked if it should sell: "Ubisoft can remain independent because we have the talent, scale and IP portfolio…if there were an offer to buy us the board of directors would of course review it." — AmericanTruckSongs8 (@ethangach) February 17, 2022

Les investisseurs ne sont pas passés à côté du sujet brûlant des dernières semaines, celui de la consolidation du marché avec des acquisitions qui vont dans tous les sens. Ubisoft est forcément au cœur des théories les plus folles depuis le rachat d’Activision, et cette prise de parole était le moment idéal pour questionner le positionnement de l’éditeur français face à cette vogue.

Voici alors ce que Yves Guillemot aurait déclaré :

« Ubisoft peut rester indépendant car nous avons le talent, l’ampleur et un portfolio de licences… S’il y avait une offre pour nous racheter, le conseil d’administration l’étudierait évidemment. »

On pourra tout de même s’étonner de voir Ubisoft sur un tel positionnement, après avoir lutté forcément pendant des années comme l’offre de Vivendi afin de rester indépendant. L’éditeur n’a pas voulu confirmer si des offres ont déjà été faites ou non pour le moment.