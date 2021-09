Rainbow Six Extraction : Doc fait sa présentation en vidéo

Après Finka et Hibana, Ubisoft continue la présentation de ses nombreux agents pour son prochain titre, Rainbow Six Extraction, avec une courte vidéo mettant au devant de la scène l’opérateur Doc.

Une piqure, et ça repart

Cette courte vidéo nous permet d’en apprendre plus sur l’agent Doc, qui sera présent dans le roster des personnages jouables de Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction, et ce dernier aura le rôle de soutien pour son équipe.

Doc sera armé au début du jeu de son fusil à pompe, le SG-CQB, qui sera par la suite changeable car, les joueurs et les joueuses débloqueront des armes à mesure de leur progression.

Ensuite, sa compétence est similaire à ce que nous avons déjà dans Rainbow Six Siege. En effet, cette dernière octroie à Doc la possibilité de soigner ses coéquipiers et lui-même, ainsi que, de se ranimer et relever ses alliés à terre.

Pour rappel, Rainbow Six Extraction est le prochain jeu de tir à la première personne en coopération d’Ubisoft, dans lequel nous devrons affronter une menace extraterrestre en incarnant différents opérateurs aux compétences variées. Après un triste report, le titre arrivera sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Stadia et PC en janvier 2022.