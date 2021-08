Rainbow Six Extraction : Ubisoft présente Hibana en vidéo

Prévu pour janvier 2022 suite à un triste report, cela n’empêche pas Ubisoft de continuer sa communication autour de son prochain titre, Rainbow Six Extraction, en présentant l’agent Hibana par le biais d’une courte vidéo.

Une opératrice explosive

Visage familier pour tous les joueurs et joueuses de Rainbow Six Siege, Hibana sera armée avec le même équipement que dans le dernier jeu multijoueur de la franchise Rainbow Six. En effet, elle affrontera la menace extraterrestre avec son fusil d’assaut emblématique, le TYPE-89, et son lance-grenade, X-KAIROS.

Hibana est décrite comme étant une opératrice calme et précise, mais surtout experte en puissance explosive. Son lance-grenade X-KAIROS lui permettra de réduire en miettes ses opposants grâce à ses explosifs activables à distance.

Rainbow Six Extraction est le prochain titre en coopération de la licence Tom Clancy’s. Dans ce dernier, les joueurs et joueuses pourront incarner différents opérateurs et opératrices aux compétences uniques et devront faire face à une mystérieuse menace venue de l’espace.

Ubisoft est loin d’avoir fini sa communication autour de Rainbow Six Extraction car de nombreux agents attendent leur tour pour une présentation en vidéo. Le titre est prévu quant à lui pour l’année prochaine, à savoir en janvier 2022 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Stadia et sur PC.