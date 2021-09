Rainbow Six Extraction arrive dans nos douces contrées en janvier 2022, et Ubisoft accentue sa communication autour de son prochain hit. En effet, après la présentation de l’agent Hibana, c’est maintenant au tour de Finka de faire son meeting en vidéo.

La science sur le devant de la scène

Ses compétences en microbiologie ont permis à Finka de devenir un agent plus que redoutable. Membre des Spetnsnaz russe avant de se faire recruter par REACT, Finka fera repousser les limites du corps humain à tous ses équipiers.

Visage familier pour celles et ceux qui ont joué à Rainbow Six Siege, sa compétence sera la même dans Extraction que dans Siege. Cette dernière activera ses nanobots afin que elle et ses coéquipiers reçoivent un boost de santé, ainsi qu’une réduction du recul des armes et une augmentation de la vitesse de visée. De plus, avec sa compétence elle peut réanimer n’importe quel coéquipier se trouvant à terre.

Au début du jeu, Finka sera armée de son fusil d’assaut emblématique, le SPEAR .308, mais les joueurs et les joueuses seront amenés à débloquer de nouvelles armes à mesure de leur progression, et donc à en changer selon leur désir.

Pour rappel, Rainbow Six Extraction est le prochain jeu en coopération d’Ubisoft pour la licence Tom Clancy’s, et le titre est prévu pour janvier 2022 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Stadia et PC.