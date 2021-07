Ubisoft décale les sorties de Rainbow Six Extraction et Riders Republic

A la surprise générale, Ubisoft décale les sorties de deux gros titres initialement prévus pour 2021 : Riders Republic et Rainbow Six Extraction. Le premier n’a droit qu’à un léger report tandis que le second subit tout de même un décalage bien plus prononcé.

A Ubisoft Recurrence

On a déjà vu l’éditeur français reporter ses jeux pour des soucis de vision d’ensemble comme pour Skull & Bones qui n’a pas fait reparlé de lui depuis un bon bout de temps. En revanche, il faut bien avouer que cela devient assez récurrent dans l’industrie avec l’épidémie de COVID qui a totalement bouleversé les développements de jeu, et donc les prévisions de sortie.

Même si les messages officiels parlent de temps supplémentaire afin de peaufiner les titres, on imagine qu’il sera difficile de connaître les véritables raisons. On sait qu’Ubisoft a pris un nouveau tournant en sortant par exemple de plus en plus de titres en Free to Play ou encore en changeant la diffusion de ces licences comme avec la récente annonce d’Assassin’s Creed Infinity, une plateforme live-service. La monétisation des franchises de l’entreprise semble donc être en plein changement et cela pourrait avoir un lien.

En tout cas, voici les nouvelles dates de sortie pour les deux jeux :