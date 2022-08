PS5 : L’une des fonctionnalités de la console déjà mise de côté par Sony

La PlayStation 5 regorge de nouveaux services et de nouvelles fonctionnalités pour rendre l’expérience utilisateur encore plus agréable qu’elle ne l’était sur la PS4. On pense par exemple au système d’aide pour les soluces et les trophées, qui rend la vie un peu plus facile pour les joueurs et les joueuses, où le fait de pouvoir trier ses jeux. Mais toutes ces fonctionnalités supplémentaires n’ont pas reçu le même accueil de la part du public, notamment le système d’Accolades, qu’il s’apprête déjà à disparaitre.

Les petites tapes dans le dos après une partie, c’est terminé

Même si vous possédez une PS5, vous ne savez pas forcément ce qu’est ce système d’Accolades. Et c’est bien pour cela que Sony souhaite le mettre à la poubelle, car personne ne l’utilise vraiment.

Avec les Accolades, il vous est possible de féliciter ou de remercier des personnes croisées lors d’une session sur un jeu multijoueur. Vous pouvez alors envoyer une accolade à une personne, et ce de manière anonyme, pour montrer que vous avez été content de jouer avec elle, ce qui fait toujours plaisir de recevoir (plutôt que les habituels messages de haine).

Malheureusement, cette fonctionnalité est très peu utilisée, et Sony va la retirer des PS5 dès cet automne :

« À l’automne 2022, la fonction Accolades sur PlayStation 5 ne sera plus prise en charge. La fonctionnalité n’a pas connu le niveau d’utilisation que nous avions prévu, nous recentrons donc nos efforts. Nous encourageons la communauté à continuer à s’envoyer des messages positifs. »

Une fonctionnalité de moins pour la PS5 donc, et même si elle ne devrait pas manquer à grand monde (étant donné que beaucoup de personnes ne connaissaient même pas son existence), il est tout de même triste de voir un service être retiré, alors qu’il avait pour but d’apporter un peu de positivité au sein des communautés.