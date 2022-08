PS5 : Un nouveau modèle plus léger serait en chemin

La nouvelle concernant l’augmentation du prix de la PS5 a bien du mal à passer. Sony cherche par tous les moyens à conserver sa marge suite à l’inflation qui touche tous les secteurs partout dans le monde, et c’est pour l’instant les consommateurs qui se retrouvent lésés par cette situation. Le constructeur pourrait aussi trouver d’autres moyens de gagner quelques piécettes via de nouveaux modèles pour sa console, qui n’afficheraient pas de puissance en plus, mais qui rendraient la logistique plus simple.

Plus chère, mais plus légère

C’est sans doute pour cela que l’on voit aujourd’hui apparaitre un nouveau modèle de PS5 (dans sa version avec lecteur), repéré par Press Start. Ce modèle CFI-1202A ne changera côté performances, mais il est décrit comme étant plus léger que les autres PS5.

La PS5 de base pesait initialement 4,5 kg (un beau bébé donc), mais ce nouveau modèle ne pèserait « que » 3,9 kg. Une petite cure d’amincissement qui a aussi été effectuée par la PS5 sans lecteur, qui est passée de 3,9 kg à 3,4 kg cette année.

Une mesure qui a bien entendu pour but de réduire les couts de production et surtout de logistique, avec un prix du transport qui augmente considérablement dans tous les pays. On est d’accord, côté consommateur ça nous fait une belle jambe tant on aurait préféré que la console reste lourde mais moins chère, mais on voit que le constructeur étudie plusieurs options pour sortir de cette crise.