PS5 Pro et nouvelle Xbox Series : Des devkits seraient déjà entre les mains de certains studios

Face à la situation actuelle avec la pénurie qui perdure, même si un espoir pour 2023 commence à naitre, on a du mal à imaginer comment Sony et Microsoft pourraient prochainement commencer la production de modèles plus puissants des PS5 et des Xbox Series, même si ces consoles approchent de leur troisième année. Pourtant, avec la génération précédente, on se doute que les constructeurs prévoient un jour ou l’autre de sortir des consoles de mi-génération. Des bruits de couloir à propos de ces machines se font entendre ici et là, et si tous ne sont pas crédibles, certains interpellent un peu plus.

Déjà des devkits dans la nature ?

C’est cette fois Tez2, un insider assez réputé qui a souvent de bonnes informations sur les jeux Rockstar, qui a lancé la rumeur du jour sur GTAForums. En répondant à un commentaire, il a déclaré que « la plupart des studios produisant des AAA devraient maintenant avoir reçu les devkits des consoles de mi-génération, ou devraient les recevoir d’ici le début de la nouvelle année. »

Une phrase qui pourrait s’apparenter à de la prédiction, mais lorsqu’on lui demande si c’est vraiment le cas où s’il s’amuse juste à théoriser, il répond qu’il est certain de cette information. On prendra évidemment le tout avec des pincettes, d’autant plus que cela n’indique pas forcément une sortie proche de ces consoles.

Il y a peu, c’était TCL qui parlait de ces machines avec une sortie estimée à 2023/2024. Le fabriquant avait alors déclaré qu’il s’agissait de prédictions, basées sur la précédente génération, et non d’informations certaines. Difficile de croire que ces machines puissent sortir en 2023, mais pour 2024, les paris sont lancés.